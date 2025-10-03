誰しも「性的に好きなことや嫌いなこと」を持っており、これらの性的嗜好(しこう)や嫌悪対象をパートナーに打ち明けることは、健全な恋愛関係を維持する上で重要だと考えられています。ところが、中国で行われた研究では、すべての性的自己開示が同じ効果をもたらすわけではなく、性的に好きなものを開示した場合と性的に嫌いなものを開示した場合では、パートナーとの関係に異なる影響が及ぶことが示されました。Getting What You