カブス―パドレス米大リーグ・カブスは2日（日本時間3日）、本拠地で行われたパドレスとのワイルドカードシリーズ（WCS）第3戦に3-1で勝利。2勝1敗で地区シリーズ進出を決めた。鈴木誠也外野手は「5番・右翼」で出場し、4打数1安打。歓喜のシャンパンファイトでは、人知れず涙を流しているように映った場面があった。カブスの地元米イリノイ州の地元局「WGN-TV」の番組「GNスポーツ」の公式Xは、ロッカールームで行われたシャ