俳優の市原隼人が3日、都内で行われた映画『おいしい給食 炎の修学旅行』完成披露舞台あいさつに、共演の武田玲奈、田澤泰粋、栄信、いとうまい子、六平直政、小堺一機、綾部真弥監督と共に出席。作品への思いを熱弁した。【写真】舞台挨拶で『おいしい給食』愛を爆発させる市原隼人『おいしい給食』は、1980年代のある中学校を舞台に、給食マニアの教師・甘利田幸男（市原）と、給食マニアの生徒による、どちらが給食を「おい