◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 10-2 オリックス(3日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクは4HRを放つなど打線が躍動。本拠地最終戦で3位オリックス相手に大勝を収めました。初回に柳町達選手の2ランで先制したソフトバンク。5回には対するオリックスの先発・佐藤一磨投手をとらえ、栗原陵矢選手の満塁弾などで6得点をあげます。6回には柳田悠岐選手に復帰後初ホームランとなる第3号ソロ。8回にはヘルナンデス投手が、紅林弘太郎