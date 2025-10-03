「とんねるず」木梨憲武が、３日にＳＮＳを更新。俳優の水谷豊とのショットを公開した。木梨は３日に自身のインスタグラムを更新。「論文番宣インスタグラマー！！１０月５日１５時２０分から！テレ朝、水谷さんと私の『旅する相棒８』放送っす！」と告知。「右京さんと長崎行くの巻！番組のラストに何かお正月番組、発表！？かな？もしくは、いよいよ本編の相棒！犯人役で私が出演決定のお知らせか！？ガキの頃から、傷だら