◆パ・リーグソフトバンク１０―２オリックス（３日・みずほペイペイドーム福岡）オリックスが１０失点大敗を喫し、２年ぶりのシーズン２ケタ貯金を逃した。初回無死一塁、先発・佐藤が柳町に先制の右越え２ランを献上。２点ビハインドの５回は、１死満塁で山川に押し出し四球を与えると、続く栗原に右越えグランドスラムを浴びた。谷川原に右越えへ連続アーチを許したところで降板。４回１／３を１０安打８失点で、今季初黒星