日本体操協会は３日、８月の世界選手権団体総合で金メダルを獲得した新体操日本代表の鈴木歩佳主将、稲木李菜子が代表を引退すると発表した。日本代表は昨夏のパリ五輪出場は逃したが、同大会では、団体総合で金メダルを獲得したほか、種目別のリボンでも銀メダルを獲得する活躍を見せた。鈴木主将は、「長年にわたり温かいご声援をいただき、誠にありがとうございました。私、鈴木歩佳は、このたび新体操競技から引退するこ