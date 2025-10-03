◇パ・リーグソフトバンク―オリックス（2025年10月3日みずほペイペイD）ソフトバンクは5回に谷川原が3号ソロ。この日チーム3本目の一発で、球団通算9500号の節目に到達した。9500号は巨人、西武に続いて3球団目の到達となった。