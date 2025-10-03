◇セ・リーグヤクルト―広島（2025年10月3日マツダスタジアム）ヤクルトのドラフト4位・田中陽翔内野手（19＝健大高崎）がプロ初の3安打猛打賞をマークした。「1番・遊撃」でスタメン出場し、初回に右越え二塁打。先制点の起点になると2回に右前打、5回に中前打と安打を連ねた。9月30日に今季2度目の1軍昇格を果たし、これが通算5試合目。スタメン出場は2試合目だった。高卒1年目の猛打賞は、球団では67年の奥柿幸雄