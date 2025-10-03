10月10日にパラグアイ代表（パナソニックスタジアム吹田）、14日にブラジル代表（東京スタジアム）と南米2か国と国際親善試合を戦う日本代表。10月2日に発表された招集メンバー27名の予想布陣を探りたい。【画像】第二次森保ジャパンの全試合スタメン図森保一監督は記者会見で、「これまで通り勝利にこだわる部分を持ちながら、チームの積み上げになっていくように戦術、選手を試すところをチャレンジしたい」と展望を語った。