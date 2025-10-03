【ハノイ共同】ベトナム政府は3日、中部などを9月下旬に直撃した台風による影響で死者が51人になったと発表した。学校や住宅などの建物や公共インフラのほか、農水産業で被害が出た。中部ゲアン省やハティン省を含む9省の暫定的な被害額は約15兆8千億ドン（約886億円）を超えると推計した。負傷者は160人を超える。14人が行方不明になっており、死者が増える恐れがある。政府は別の台風が5日から6日にベトナム北部に到達する可