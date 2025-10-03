東芝グループの「姫路東芝電子部品」（兵庫県姫路市）からセンサー部品の製造に使う金型データを持ち出したとして、兵庫県警は２日、元社員の男（５７）（同市）ら３人を不正競争防止法違反（営業秘密の領得、開示）容疑で逮捕した。データは中国企業に売却されており、県警が経緯を調べている。ほかの容疑者２人は中国籍の男（４７）（同）と、別の５５歳の男（兵庫県上郡町）。発表では、元社員はほかの２人と共謀し、２０