きのう夕方からきょうにかけて、県内ではクマの目撃が相次ぎました。富山市南部の住宅の庭ではカキの木に生々しい爪痕が残っているのが見つかり、カキの実が食い荒らされた痕も確認されました。自治体や警察は住民に注意を呼びかけています。アナウンス「クマの痕跡が発見されました。十分に注意してください」きょう午前5時30分ごろ、富山市下大久保で「用水路から上がってこようとするクマを見た」と近くに住む人から警察に通報