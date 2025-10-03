日本体操協会は３日、８月の世界選手権団体総合で金メダルを獲得した新体操日本代表の鈴木歩佳主将（２６）＝ミキハウス＝、稲木李菜子（２２）＝みどりク＝が今季限りで代表を引退すると発表した。同代表は今季、村田由香里強化本部長の威圧的指導、男性トレーナーのセクハラ問題で選手が離脱する事態もあったが、鈴木主将のもとで改めて一丸となり、世界選手権では団体総合で初の金メダル、種目別リボンで銀メダルを獲得した