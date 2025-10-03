妙高市の市道で2日、軽自動車と歩行者が衝突する事故が発生しました。この事故で歩行者の女性が重傷となっています。事故があったのは、妙高市学校町の市道で信号機のない十字路交差点です。警察によりますと2日午後5時40分すぎ、交差点の横断歩道を渡っていた近くに住む80代の女性が、交差点を直進していた妙高市のパート従業員の女（51）が運転する軽自動車にはねられました。事故直後、女が自ら「事故を起こしました」と1