元NMB48山本望叶（みかな＝23）が3日、大手芸能プロのオスカープロモーションに所属することを、自身のX（旧ツイッター）で発表した。「この度、オスカープロモーションに所属することになりました！」と報告。「モデルやお芝居など、幅広く活動できるよう精一杯頑張ります。よろしくお願いします」とファンに呼びかけた。投稿ではアイドル時代とはイメージを一変させた大人っぽいアーティスト写真を披露した。山本は18年1月