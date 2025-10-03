身近な足である都営バスが、10月のダイヤ改正で206便の減便を行いました。広く叫ばれている運転手不足は、東京でも深刻化しているようです。【写真を見る】「あれ？時刻表変わった？」バス停で困惑する利用者都営バス減便「運転手がいない」南波雅俊キャスター：都営バスは人手不足により、10月から全126路線のうち19路線、206便を減便しました。（平日・土・休日）品川、新宿、上野、葛西駅など多くの人が利用する駅を発着する路