今週の武豊騎手は土日で13鞍。毎日王冠では日本ダービー（4着）でコンビを組んだサトノシャイニングの秋初戦の手綱を取る。好メンバーが揃い簡単なレースにはならないが、この世代では上位。唯一の3歳馬として古馬に挑む。【武豊日記】サトノシャイニングと挑んだダービー土日で13鞍●武豊 今週の騎乗馬・10月4日（土）京都4Rメイショウヤシマ5Rエアヴァイブス6Rドラゴン8Rウイントレメンデス9Rメイショウハッケイ10R