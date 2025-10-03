先週終了の段階でJRA通算99勝とした今村聖奈騎手。今週は土曜京都、日曜東京で5鞍に騎乗して、偉業達成に臨む。藤田菜七子元騎手、永島まなみ騎手に次いで、女性騎手史上3人目の快挙へ向けて、今週で決められるかどうか、競馬ファンの注目は高い。武豊騎手が日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』第1話に本人役で出演！丸田恭介騎手、菅原隆一騎手、今村聖奈騎手も登場女性騎手3人目の快挙なるか！？●今村聖奈 今週の騎乗馬・10月