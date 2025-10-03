最愛の推しは、殺人犯かもしれない…。推しアイドルとの同居から、ある殺人事件に巻き込まれ、幻の恋に堕ちていく逃避行ラブサスペンス、ドラマ24「ひと夏の共犯者」（毎週金曜深夜24時12分）主演・橋本将生さん（timelesz）、共演・恒松祐里さんにインタビュー！【動画】橋本将生（timelesz）コメント動画公開橋本が現場で台本を開かない理由 ――橋本さんは、愛する推しのために自らを犠牲にして深みに堕ちていく主人公・岩井巧