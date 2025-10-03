２日、松本市の「サンプロ アルウィン」で照明を支える鉄骨の一部が落下し観客席が壊れているのが見つかりました。長野県松本建設事務所によりますと２日、サッカーJ3松本山雅FCの本拠地「サンプロ アルウィン」でバックスタンド側の照明を支える長さ11メートルほど、直径20センチ余りの鉄骨の一部が落下し、観客席が破損しているのを関係者が見つけました。けが人の報告は入っていないということです。今後、専門家に