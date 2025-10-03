東京都町田市のマンションで住人の高齢女性が刺されて死亡した事件で、殺人未遂容疑で現行犯逮捕された同市の自称派遣社員、桑野浩太容疑者（４０）の両親が取材に応じ、「息子がやったことを想像すると言葉を失う。罪を真摯（しんし）に受け止め、償ってほしい」と語った。桑野容疑者は先月３０日夜、同市中町のマンション外階段で、パート従業員の秋江千津子さん（７６）を包丁で刺して殺害したとして、２日に殺人容疑などで