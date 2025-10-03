台風15号に伴う竜巻被害を受けた静岡県牧之原市への自衛隊の派遣が行われず、県と自衛隊の見解に齟齬が生じたことを巡り、県の危機管理監が対応を謝罪しました。 【写真を見る】竜巻から1か月 自衛隊派遣見送り問題で静岡県が謝罪 牧之原市長は「後からでは取り返しがつかないことになりかねない」 県と自衛隊で派遣の要件に該当しないと認識が一致して派遣要請を見送ったと改めて説明しました。 ＜静岡県 危機管理部 酒井浩行