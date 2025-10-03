Image: Kiu 近年、雨が降ったときの野外フェスでは、もはやユニフォーム化していると言ってもおかしくないレインポンチョ。なかでも人気のブランド「KiU（キウ）」から、過去に即完売した「ROLLING CRADLE（ローリングクレイドル）」とコラボレーションした「スタンダードレインポンチョ 2ND」（税込7,920円）をご紹介。音楽好きのためのレインポンチョ