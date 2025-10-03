浜松市に本社を置く自動車メーカーのスズキは10月3日、浜松市内のホテルで、2026年4月入社の内定式を開き、内定者の大学生や大学院生ら約550人が出席しました。 スズキではコロナ禍の影響でここ5年間、内定式は行わず、リモートでの会を行っていて、2019年以来、6年ぶりのリアル開催となりました。 片山哲人事部長は「スズキというチームを動かすのは、まっすぐで飾らない素直な力。あなたの素直さがこ