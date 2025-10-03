徳川家康ゆかりの「あさはた蓮根」が2025年10月3日、産地の静岡市葵区で今シーズン初の出荷を迎えました。 【写真を見る】今シーズン初の出荷を迎えたあさはた蓮根 JA静岡市あさはた支店には「あさはた蓮根」約100キロが持ち込まれ、生産者と職員が重さや形を確認しました。「あさはた蓮根」は大御所時代の徳川家康が好んで食べたといわれ、シャキッとした食感と糸を引くほどの粘り気が特徴です。 今シーズン