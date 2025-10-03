◆ソフトバンク―オリックス（3日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの牧原大成が自身初の首位打者のタイトルをほぼ手中にした。この試合で3打席立ち、自身初の規定打席に到達。3打数2安打で打率3割4厘とし、6回に代打を送られ、途中交代となった。激しく争っていたチームメートの柳町達は初回に先制の6号2ランを放ったが、その後3打席は凡退で打率2割9分2厘に後退。その差も広がり、牧原大の首位打者獲得が決定的とな