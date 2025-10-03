◆交流戦・ソフトバンク3軍―NCダイノス（3日、タマスタ筑後）＝雨天中止ソフトバンクのドラフト3位ルーキー安紱駿投手（23）が、福岡県筑後市のファーム施設で実戦形式の打撃練習「ライブBP」に登板した。石見、育成のザイレン、佐倉、広瀬結の4人に対し計2セットを実施。最初はまっすぐ主体で、次第に変化球も多く交ぜて計43球を投げた。安打性の当たりは5本で、最速は146キロだった。「フォークとチェンジアップは