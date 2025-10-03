◆ソフトバンク―オリックス（3日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの牧原大成がプロ15年目で初のシーズン規定打席（443打席）に到達した。残り3打席として3番二塁でオリックス戦にスタメン出場。初回無死から左前打、3回は一ゴロ、4回は二塁前へのバント内野安打で規定打席をクリアした。チームメートの柳町達とは激しい首位打者争いも展開。打率3割4厘でパ・リーグだだ一人の3割打者として打率リーグトップに立って