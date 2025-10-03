東京ヴェルディは10月３日、J１第33節で湘南ベルマーレと対戦。エースFW染野唯月のゴールで先制した。16位の東京Ｖは、19位・湘南のホームに乗り込んだ。序盤から拮抗した展開となり、アウェーチームは積極的に相手陣内に攻め込むが、フィニッシュの精度を欠いて１点が遠かった。 それでも55分についに先制。森田晃樹のシュートはGKに弾かれるも、そのこぼれ球を回収した松橋優安が、ペナルティエリア右から折り返す。