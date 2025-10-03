熱海富士関や翠富士関を輩出している飛龍高校出身の力士「日向丸（ひむかまる）」関が10月3日、母校で新十両昇進を報告しました。 【写真を見る】母校で新十両昇進を報告した飛龍高出身の日向丸=静岡 母校の飛龍高校で、後輩から花束を手渡されたのは、日向丸関です。4場所連続で勝ち越し、10月1日の番付編成会議で新十両昇進が決まったことから、10月3日に母校で昇進の報告をしました。 ＜日向丸関＞ 「最後の最後は横綱目指