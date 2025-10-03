◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク-オリックス(3日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクのオスナ投手が、約3か月半ぶりとなる1軍マウンドにあがり、三者凡退の好投を披露しました。場面は4HRなどでつくった9点リードで迎えた7回。この日、再昇格となったオスナ投手が起用されます。オスナ投手はオリックスの先頭・西野真弘選手を2球目のカットボールでライトフライに打ち取ると、続く廣岡大志選手を初球のストレートでライトフライ