テレビ朝日系「アメトーーク！」が２日に放送され、蛍原徹がＭＣを務めた。この日は「仲良し同居芸人」。一緒に住んでいたことのある芸人同士が登場した。平成ノブシコブシ・吉村崇は、後輩のてつみち、同期の５ＧＡＰ・クボケンと登場。ブレーク前の同居生活を振り返った。てつみちは「もう、本当だらしなかったんですよ。僕が」と切り出し、不義理を重ねたことで吉村から口をきいてもらえなくなった時期があったことを