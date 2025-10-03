埼玉県教育委員会は3日、2023年4月2日以降に採用した再任用教職員や、県内で異動した教職員ら計6038人について、児童生徒へのわいせつ行為に関する処分歴を国のデータベース（DB）で確認していなかったと発表した。改めて点検した結果、現在の氏名で処分歴がある人はいなかったという。また、25年8月12日にDB未確認だったと発表した臨時的任用教員らの人数を8907人から8673人へ訂正した。