ソフトバンクの主砲・柳田悠岐投手（３６）が３日のオリックス戦（みずほペイペイ）で半年ぶりの一発を放った。「１番・左翼」で出場し、６回に相手３番手・山田の外角直球を左中間スタンドへ運んだ。４月１日の日本ハム戦（エスコン）以来となる３号ソロに「しっかりと自分の打撃ができたと思います。久しぶりにホームランを打つことができてよかったです。とにかくＣＳに向けて頑張っていきます」とコメントした。右脛骨（