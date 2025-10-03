◆パ・リーグ楽天―西武（３日・楽天モバイル）６番・遊撃の楽天・宗山塁内野手が７回無死一塁の第３打席で右前安打。これで今季１１１安打目となり、チームのシーズン新人安打数で単独２位となった。試合前まで１０９安打で２０２０年の小深田と並び３位タイ。２回２死での第１打席で右前安打を放ち、１１０安打として２００７年の渡辺直に並ぶ２位タイとなっていた。今季は３月２８日のオリックスとの開幕戦（京セラＤ）に