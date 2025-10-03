所得を隠して法人税など合わせて6100万円を支払わなかったとして、仙台国税局は山形市の塗装会社と経営者の男性を法人税法違反などの疑いで山形地方検察庁に刑事告発しました。刑事告発されたのは山形市の板金塗装会社「アートルーフ」と代表を務める48歳の男性です。仙台国税局によりますと、この会社は2019年11月から2022年10月までの間、屋根の修理工事などの売上金を他人名義の預金口座に入金させるなどして所得を