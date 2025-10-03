フリーランス記者として活躍する宇都宮直子さんと、NPO法人Word Open Heart理事長である阿部恭子さんによるトークイベント「頂き女子と加害者家族の中に見つけた"いびつな愛の形"」が、2025年10月9日（木）に、新宿・ロフトプラスワンで開催される（18時開場、19時スタート。オンラインでも視聴可能）。「頂き女子りりちゃん」へ面会取材を重ねた宇都宮直子さんが考える現代日本が抱える家族と愛のあり方、そして加害者家族の支