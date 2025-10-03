手掛かり難のなかで、ややドル売りにドル円は１４７円台前半＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、ややドルが売られている。米議会に動きがみられないまま、米政府機関の一部閉鎖が続いている。昨日の米新規失業保険申請件数に続いて、本日は米雇用統計発表が延期される見込み。重要な経済統計の手掛かりに欠ける状況となっている。ドル円は東京午前の植田日銀総裁発言で買われたあと、ロンドン時間には売り戻されている。