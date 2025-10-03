俳優の市原隼人が主演を務める映画『おいしい給食 炎の修学旅行』（10月24日公開）の完成披露上映会が3日、東京・新宿ピカデリーで開催され、市原をはじめ、武田玲奈ら主要キャスト陣と綾部真弥監督が登壇した。【写真】台本片手に…全力で演じる市原隼人本作は、給食マニアの教師・甘利田幸男（市原）と、同じく給食を愛する生徒が、「どちらが給食をおいしく食べるか」を競い合う学園グルメコメディー。2019年にスタートした