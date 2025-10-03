【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ＝LOVEの新曲「Queens」のMVが公開された。 ■亡霊となったふたりのクイーンがお城に迷い込んだ少女を翻弄 「Queens」は、10月8日に発売の19thシングル「ラブソングに襲われる」収録される、齋藤樹愛羅と野口衣織によるユニット曲。クイーンふたりが誘う、気高くミステリアスな夜のショータイムをコンセプトに、息の合ったダンスと歌声で魅せる楽曲に仕上がっている