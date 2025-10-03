来年デビュー25周年を迎える歌手の竹島宏さんが3日、東京・渋谷の大和田さくらホールで「竹島宏コンサート25周年の入り口〜エメラルド〜」を開催し、新曲「小夜啼鳥(サヨナキドリ)の片思い」や初披露となるカップリング曲「薔薇のしずく」などアンコールを含む22曲を熱唱しました。 【写真を見る】【竹島宏】25周年目前で自身がキャッチフレーズ考案「ロマンティック歌謡の竹島宏」コンサート前に会見に応じた竹島さんは、25