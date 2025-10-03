クラブが公式発表J3の松本山雅FCは10月3日、同日に長野県からクラブのホームスタジアム「サンプロ アルウィン」の使用停止を受けて声明を発表。バックスタンド側の照明用架台鉄骨部分が観客席部分に落下したことが確認され、専門家による調査などが進められているという。クラブによると、12日に予定されているJ3リーグ第32節「松本山雅FC vs テゲバジャーロ宮崎」の開催について、スタジアムの管理者である松本建設事務所と協