本日の日経平均株価は、米株高を受け、値がさハイテク株を中心に買いが優勢となり、前日比832円高の4万5769円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は9社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、今期は連続最高益更新で実質増配を計画する霞ヶ関キャピタル [東証Ｐ]、