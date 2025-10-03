lia (Vo)のバンドプロジェクトshallmによる書き下ろし新曲「ふたりぶん」が、本日10月3日から放送スタートのTVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』第2クールのオープニングテーマに起用されている。同新曲「ふたりぶん」が10月10日にデジタルリリースされることが発表となった。新曲「ふたりぶん」は、同アニメのために書き下ろした楽曲で、愛する喜び、それを渡しきれない感情の振幅を疾走感溢れるサウンドに乗せたせつないラブソン