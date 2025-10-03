◇パ・リーグ楽天―西武（2025年10月3日楽天モバイル）楽天のドラフト6位で、台湾出身の陽柏翔（ヨウ・ボウシャン）が6回先頭で、代打起用され、プロ初出場を果たした。サブマリンの与座から左前にポテンヒットを放って、プロ初安打をマーク。「とにかく反応で打ちました。この打席で必ず初ヒットを打つんだという気持ちで入りました。打てて最高です」と喜んだ。なお、無死一、二塁で村林が右飛を放った際には、二塁