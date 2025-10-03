リングでもSNSでも“暴走中”の日本人女子レスラーが公開した自撮りショットが「芸術的」と話題。不気味な顔面メイクがさらにアップデートされ、話題となっている。【画像】不気味なペイントが鎖骨まで“侵食” 芸術的自撮りWWE女子スーパースターのアスカ（ASUKA）が2日、自身のX（旧Twitter）を更新。自慢のフェイスペイントを施した自撮りショットを公開した。普段は白塗りの歌舞伎風メイクが定番となっているアスカのフ