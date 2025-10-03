Eveが10月31日から放送スタートするTVアニメ『ポケットモンスター』新章“ライジングアゲイン”のオープニングテーマに、新曲「アイオライト」を描き下ろしたことが明らかとなった。これにあわせて、ポケモン公式YouTubeチャンネルにてPV映像が公開となったほか、新アーティスト写真も発表となった。Eveはこれまで、‟ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE(ポケミク)”への参加や、POKÉTOON「ヤミカラスと真夜中のぼ