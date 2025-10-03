日本銀行が今月にも追加の利上げに踏み切るかが金融市場で注目される中、植田総裁は3日に行われた会見では利上げの時期について明言を避けました。日銀の植田総裁は3日の記者会見で次の利上げまでの距離感について問われましたが、「総合的に、私どもの経済・物価見通しの確度が上がったと言えるかどうかということで判断していく」と述べるにとどめ、時期について踏み込んだ発言は避けた形です。9月に行われた日銀の金融政策決定