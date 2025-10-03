全国のスーパーで販売されるコメの平均価格は、前の週に比べて下がったものの、依然、4000円台が続いています。農林水産省によりますと、先月28日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は、4211円でした。前の週に比べ35円下がったものの4週連続の4000円台です。価格の高い新米が出回り始めたことに加え、政府備蓄米の販売が減っていることが高止まりの要因となっています。小泉農水相「最近の動き、このように見